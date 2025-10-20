Inicio Tamaulipas Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025

Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025

|

N+ Tamaulipas

-

Durante la Feria Tamaulipas 2025, podrás tramitar tu licencia de conducir en el módulo de la Secretaría de Finanzas.

Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025

Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025. Foto: Secretaría Finanzas Tamaulipas

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas anunció descuentos especiales en la expedición y reposición de licencias de conducir para todos los ciudadanos que acudan a realizar el trámite en el módulo instalado dentro de la Feria Tamaulipas 2025.

Con el objetivo de acercar los servicios estatales a la población y fomentar la regularización vehicular, se establecieron costos preferenciales que representan un ahorro significativo para los automovilistas, motociclistas y operadores del transporte público.

Feria Tamaulipas 2025: Módulo Secretaría de Finanzas del Estado. Foto: Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

Los Precios con Descuento Para Licencias de Conducir en Tamaulipas son los Siguientes:

  • Licencia de motociclista: de $1,697 a $849 pesos (50% de descuento).
  • Licencia de automovilista: de $1,358 a $679 pesos (50% de descuento).
  • Licencia de operador de transporte público: de $1,358 a $679 pesos (50% de descuento).
  • Reposición de licencia: $566 pesos.

El módulo de atención estará disponible de lunes a domingo, en un horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., donde personal capacitado brindará orientación, apoyo en trámites vehiculares y emisión inmediata de licencias.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente con sus documentos de manejo, evitando multas o sanciones, y disfrutar de los beneficios de contar con su licencia vigente.

