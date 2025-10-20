Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas anunció descuentos especiales en la expedición y reposición de licencias de conducir para todos los ciudadanos que acudan a realizar el trámite en el módulo instalado dentro de la Feria Tamaulipas 2025.

Con el objetivo de acercar los servicios estatales a la población y fomentar la regularización vehicular, se establecieron costos preferenciales que representan un ahorro significativo para los automovilistas, motociclistas y operadores del transporte público.

Feria Tamaulipas 2025: Módulo Secretaría de Finanzas del Estado. Foto: Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

Los Precios con Descuento Para Licencias de Conducir en Tamaulipas son los Siguientes:

Licencia de motociclista : de $1,697 a $849 pesos (50% de descuento).

: de $1,697 a $849 pesos (50% de descuento). Licencia de automovilista : de $1,358 a $679 pesos (50% de descuento).

: de $1,358 a $679 pesos (50% de descuento). Licencia de operador de transporte público : de $1,358 a $679 pesos (50% de descuento).

: de $1,358 a $679 pesos (50% de descuento). Reposición de licencia: $566 pesos.

El módulo de atención estará disponible de lunes a domingo, en un horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., donde personal capacitado brindará orientación, apoyo en trámites vehiculares y emisión inmediata de licencias.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente con sus documentos de manejo, evitando multas o sanciones, y disfrutar de los beneficios de contar con su licencia vigente.

