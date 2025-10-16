Capitanía de Puerto de Matamoros Emite Aviso por Desechos del Cohete Starship de SpaceX

La Capitanía de Puerto en Matamoros, Tamaulipas, informó a la comunidad marítimo-portuaria sobre la posibilidad de presencia de desechos provenientes del reciente lanzamiento de prueba de la aeronave Starship de SpaceX, realizado el pasado lunes 13 de octubre de 2025.

De acuerdo con el aviso a los Marinos 107/2025, emitido hoy 16 de octubre, se advierte que fragmentos o restos del cohete podrían encontrarse frente a la Playa Bagdad, desde la línea fronteriza con Estados Unidos hasta los campos pesqueros cercanos.

Ambientalistas Hallan Presuntos Restos de SpaceX en Playa de Matamoros

Noticia Relacionada: Presuntos Restos del Cohete Starship de SpaceX Llegan a Costas de Tamaulipas

Autoridades Piden Extremar Precauciones Ante Restos de Starship en Playa Bagdad

Ante esta situación, la autoridad marítima solicitó a los navegantes extremar precauciones en la zona, reducir la velocidad y evitar cualquier accidente marítimo. Asimismo, pidió que, en caso de avistar desechos posiblemente relacionados con la aeronave, se notifique de inmediato a la Capitanía de Puerto, para canalizar la información a la Autoridad Ambiental correspondiente.

La Capitanía del Puerto de Matamoros Emite Aviso Marítimo por Restos de SpaceX

Presuntos Restos de SpaceX Llegan a Playa Bagdad en Matamoros

Fue durante la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025 que un grupo de ambientalistas en Matamoros denunció la llegada de fragmentos de posible basura espacial, presuntamente provenientes del cohete Starship 11 de SpaceX, que explotó tras su lanzamiento. Junto con estos restos, visitantes y pescadores reportaron el hallazgo de delfines muertos con signos inusuales, lo que ha generado preocupación por el posible impacto en la fauna marina.

Entre los objetos recuperados se encuentra un tanque metálico de unos 200 litros, aparentemente parte del sistema de propulsión de la nave. Especialistas advierten que podrían llegar más fragmentos a la costa de Tamaulipas y otras playas del Golfo de México, por lo que ambientalistas exigen la intervención de las autoridades federales.

Autoridades Acudieron al Llamado de Ambientalistas en Playa Bagdad. Foto: N+

Historias Recomendadas: