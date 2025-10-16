Capitanía de Puerto de Matamoros Emite Aviso por Desechos del Cohete Starship de SpaceX
La Capitanía de Puerto en Matamoros lanzó un aviso a la comunidad marítima por la posible llegada de desechos del cohete Starship tras su lanzamiento de prueba.
La Capitanía de Puerto en Matamoros, Tamaulipas, informó a la comunidad marítimo-portuaria sobre la posibilidad de presencia de desechos provenientes del reciente lanzamiento de prueba de la aeronave Starship de SpaceX, realizado el pasado lunes 13 de octubre de 2025.
De acuerdo con el aviso a los Marinos 107/2025, emitido hoy 16 de octubre, se advierte que fragmentos o restos del cohete podrían encontrarse frente a la Playa Bagdad, desde la línea fronteriza con Estados Unidos hasta los campos pesqueros cercanos.
Autoridades Piden Extremar Precauciones Ante Restos de Starship en Playa Bagdad
Ante esta situación, la autoridad marítima solicitó a los navegantes extremar precauciones en la zona, reducir la velocidad y evitar cualquier accidente marítimo. Asimismo, pidió que, en caso de avistar desechos posiblemente relacionados con la aeronave, se notifique de inmediato a la Capitanía de Puerto, para canalizar la información a la Autoridad Ambiental correspondiente.
Presuntos Restos de SpaceX Llegan a Playa Bagdad en Matamoros
Fue durante la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025 que un grupo de ambientalistas en Matamoros denunció la llegada de fragmentos de posible basura espacial, presuntamente provenientes del cohete Starship 11 de SpaceX, que explotó tras su lanzamiento. Junto con estos restos, visitantes y pescadores reportaron el hallazgo de delfines muertos con signos inusuales, lo que ha generado preocupación por el posible impacto en la fauna marina.
Entre los objetos recuperados se encuentra un tanque metálico de unos 200 litros, aparentemente parte del sistema de propulsión de la nave. Especialistas advierten que podrían llegar más fragmentos a la costa de Tamaulipas y otras playas del Golfo de México, por lo que ambientalistas exigen la intervención de las autoridades federales.
