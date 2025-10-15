Presuntos Restos del Cohete Starship de SpaceX Llegan a Costas de Tamaulipas

Una situación preocupante para los ambientalistas de la zona se ha registrado este miércoles 15 de octubre de 2025 en Playa Bagdad, donde han comenzado a llegar fragmentos de posible basura espacial, presuntamente provenientes del cohete Starship 11 de la empresa SpaceX, que recientemente explotó tras su lanzamiento.

Junto con estos restos, habitantes y visitantes de la zona reportaron el hallazgo de delfines muertos que presentan signos inusuales, lo que ha encendido las alertas entre organizaciones ambientales y autoridades locales.

Presunta Basura Espacial de SpaceX Llega a Costas de Tamaulipas. Foto: N+

Noticia Relacionada: SpaceX Realiza Nueva Prueba de Lanzamiento en Texas: ¿Qué Pasó?

Ambientalistas de Matamoros Advierten por Llegada de Más Restos del Cohete Starship

De acuerdo con los primeros reportes de Conibio Global AC, uno de los ejemplares será enviado a un laboratorio de patología para analizar sus órganos y determinar si su muerte guarda relación con la caída de desechos espaciales.

Entre los objetos encontrados destaca un tanque metálico de aproximadamente 200 litros, aparentemente parte del sistema de propulsión de la nave. Expertos advierten que en las próximas horas podrían llegar más fragmentos a la costa de Tamaulipas y posiblemente a otras playas vecinas del Golfo de México.

Ambientalistas locales advirtieron que esta situación no representa solo un problema de contaminación, sino una amenaza directa a la vida marina y a los ecosistemas costeros.

Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades ambientales, incluyendo a PROFEPA, SEMARNAT y la Secretaría de Marina, para que implementen un operativo de inspección y contención.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre la presencia de estos presuntos restos espaciales ni sobre el número exacto de animales afectados. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se confirmen más hallazgos conforme los equipos de rescate y monitoreo ambiental amplíen sus recorridos en la zona costera.

