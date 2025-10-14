Sube el Nivel del Río Pánuco: Secretaría de Marina Pide a Embarcaciones Tomar Precauciones

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó sobre un incremento en el nivel del río Pánuco durante las próximas horas de este martes 14 de octubre de 2025. La dependencia exhortó a los responsables de embarcaciones menores y mayores, así como a los dueños de lanchas pesqueras y de pasajeros, a tomar medidas preventivas, entre ellas reforzar las amarras o resguardar sus unidades para evitar incidentes.

Autoridades piden a las embarcaciones tomar precauciones. Foto: SEMAR

Protección Civil Pide Preparase Ante Posible Desbordamiento del Río Pánuco

El nivel del Río Pánuco continúa subiendo, con un incremento de 2 cm cada tres horas, alcanzando actualmente los 7.30 metros. A pesar de ello, los ocho pasos continúan abiertos, mientras que el puerto se cierra durante la noche como medida preventiva.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que cerca de 36 mil personas podrían verse afectadas por el incremento del caudal en siete colonias de Tampico:

Aplicación Vicente Guerrero

Pescadores Sauce

Morelos

Guadalupe Victoria

Zona Centro

La Isleta Pérez

En Ciudad Madero, agregó, se contemplan tres colonias más, aunque con menor número de habitantes expuestos.

Viene una cresta en el río Pánuco que va a llegar para sábado o domingo, hay que tener lista su mochila de emergencia, dentro de la mochila las pertenencias, son documentos que se puedan mojar, documentos importantes, medicamento que tomen o que estén en control, y ahora sí, acatar las instrucciones de Protección Civil

Asimismo, la Capitanía de Puerto informó que este jueves 16 de octubre de 2025, se realizará un sobrevuelo para evaluar las condiciones generales del río y las zonas aledañas. A partir de dicho informe se determinarán posibles evacuaciones o avisos preventivos dirigidos a la comunidad marítima y portuaria.

Colonia Moralillo en Veracruz Afectada por Creciente del Río Tamesí

