¿Dónde Esterilizar Gratis a tu Mascota en Tamaulipas? Secretaría de Salud Anuncia Campaña

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, la Secretaría de Salud de Tamaulipas realiza durante todo el mes de octubre una campaña gratuita de esterilización de perros y gatos.

El responsable del Departamento de Prevención y Control de Zoonosis, Alejandro Hernández Martínez, informó que hasta septiembre se habían efectuado 3 mil 558 esterilizaciones y que para octubre se espera realizar otros mil 500 procedimientos. Las personas que deseen esterilizar a sus mascotas deben acudir a los centros de salud para registrarlas.

Para ello pueden acudir a estas unidades, en donde se hace una lista y se proporcionan los datos del animalito para programarlos, además se les otorgan los medicamentos y el mismo día se los pueden llevar a sus casas

Requisitos para Esterilizar a Tu Mascota

El procedimiento es totalmente gratuito, únicamente se solicita que los animalitos estén libres de pulgas y garrapatas, que no tengan anemia y que no hayan estado enfermos recientemente, ya que se realiza un análisis de sangre para verificar su salud.

Esta actividad se realiza en coordinación con estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y forma parte de las acciones conmemorativas del Mes Nacional de Esterilización Canina y Felina, promovido a nivel nacional.

