¿Cuándo Entra el Frente Frío 11 de 2025? Así Afectará a Tamaulipas
Las autoridades han emitido una advertencia por el incremento en las rachas del viento derivado del ingreso del frente frío 11 a Tamaulipas
Autoridades de Protección Civil Tamaulipas informaron que durante la noche de este martes 28 de octubre de 2025 y el transcurso del miércoles 29 de octubre, un nuevo frente frío 11 ingresará a la entidad, marcando el primer descenso perceptible de temperatura de la temporada.
El aire frío asociado a este sistema provocará un descenso ligero pero perceptible en las temperaturas, acompañado de lluvias aisladas en algunas zonas del estado y un evento “Norte” con ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h, que podrían alcanzar hasta 90 km/h en la zona costera del Golfo de México.
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios de clima que podrían registrarse en las próximas horas.
Protección Civil Tamaulipas Pide Tomar Precauciones Ante Descenso de las Temperaturas
Ante el pronóstico de fuertes vientos y el evento de “Norte” para este miércoles 29 de octubre de 2025, Protección Civil de Tamaulipas ha exhortado a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar incidentes.
Evento del Norte en Tampico
Ante la presencia de vientos fuertes, la Dirección de Protección Civil en Tampico exhorta a la ciudadanía a seguir estas medidas preventivas:
- Evita permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables.
- No subas a lugares altos y expuestos al viento como andamios.
- Asegura puertas, ventanas y toldos.
- Retira o sujeta objetos que puedan volar y causar lesiones.
