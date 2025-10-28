¿Cuándo Entra el Frente Frío 11 de 2025? Así Afectará a Tamaulipas

Autoridades de Protección Civil Tamaulipas informaron que durante la noche de este martes 28 de octubre de 2025 y el transcurso del miércoles 29 de octubre, un nuevo frente frío 11 ingresará a la entidad, marcando el primer descenso perceptible de temperatura de la temporada.

El aire frío asociado a este sistema provocará un descenso ligero pero perceptible en las temperaturas, acompañado de lluvias aisladas en algunas zonas del estado y un evento “Norte” con ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h, que podrían alcanzar hasta 90 km/h en la zona costera del Golfo de México.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Martes 28 de Octubre de 2025

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios de clima que podrían registrarse en las próximas horas.

Ante el pronóstico de fuertes vientos y el evento de “Norte” para este miércoles 29 de octubre de 2025, Protección Civil de Tamaulipas ha exhortado a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar incidentes.

Evento del Norte en Tampico

Ante la presencia de vientos fuertes, la Dirección de Protección Civil en Tampico exhorta a la ciudadanía a seguir estas medidas preventivas:

Evita permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables.

No subas a lugares altos y expuestos al viento como andamios.

Asegura puertas, ventanas y toldos.

Retira o sujeta objetos que puedan volar y causar lesiones.

