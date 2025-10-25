Prevén Descenso de Temperatura en Tamaulipas por Llegada de Nuevo Frente Frío

El estado de Tamaulipas se alista para experimentar el primer descenso perceptible de temperaturas de la temporada, debido al posible ingreso de una masa de aire helado asociada a un nuevo frente frío. De acuerdo con los reportes meteorológicos, este fenómeno podría cruzar la entidad entre la noche del martes y el transcurso del miércoles, marcando el inicio de las condiciones típicas del otoño.

Aunque el descenso térmico será ligero, sí se espera que sea perceptible, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando las temperaturas podrían disminuir de forma gradual. Las zonas del norte y centro del estado serían las primeras en registrar estos cambios, seguidas por la región sur hacia mediados de semana.



Piden Mantenerse Informados y Tomar Precauciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el cambio de clima, particularmente en personas vulnerables, niños y adultos mayores. Se exhorta también a estar atentos a los avisos que emitan Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua en los próximos días.

