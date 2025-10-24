Hallan a Madre e Hijo Muertos en Casa de Reynosa; Investigan Posible Intoxicación por Gas

Un horrible hallazgo sucedió la tarde este viernes 24 de octubre de 2025, una madre y su hijo de 8 años fueron encontrados sin vida en su domicilio ubicado en la calle Albatros del Fraccionamiento Arecas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Según los primeros datos fueron los familiares de los fallecidos quienes los encontraron cuando acudieron al domicilio luego de dos días sin saber de ellos, al llegar a su casa y forzar la puerta para entrar al domicilio encontraron la televisión encendida pero la madre y el hijo se encontraban sin vida.

Aunque aún no se determinan las causas los indicios indican que murieron por intoxicación por gas.

