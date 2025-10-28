Inicia la Semana Xantolo 2025 en Tampico "La Capital de la Huasteca"

La autoridad municipal de Tampico anunció la realización de la Semana Xantolo 2025 “La capital de la Huasteca”, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre, con una amplia cartelera de actividades culturales, artísticas y tradicionales que celebran la vida y la muerte al estilo huasteco.

Entre los eventos programados destacan la Sinfonía de los Muertos, la exhibición de viejada, la inauguración de altar y música en vivo, el concurso de altares, concurso de catrinas, relatos, presentaciones artísticas, el mercadito huasteco y hasta un concurso de disfraces de mascotas.

Semana Xantolo 2025 en Tampico Busca Reunir a las Familias de la Zona

El Secretario de Cultura de Tampico, David Rodríguez de la Peña, destacó que el evento se realiza en coordinación con distintas áreas municipales, con el propósito de fortalecer el proyecto cultural y brindar mayor impulso a las tradiciones huastecas.

Simplemente las actividades artísticas pues todas son diferentes. El Mercadito Huasteco en esta ocasión es una aportación a la que se le da mucha importancia para apoyar a los artesanos locales, y los concursos de catrinas a través de las escuelas han aumentado. Ahora se le está dando mucha más actividad a la zona norte de la ciudad de Tampico, que antes no tenía toda esa fortaleza y ahora se está activando de una manera muy fuerte y muy potente. David Rodríguez de la Peña. Secretario de Cultura de Tampico

El funcionario subrayó que la edición 2025 de Xantolo busca incluir nuevas sedes y actividades para que las familias tampiqueñas y visitantes disfruten de esta tradición que mantiene viva la esencia huasteca.

