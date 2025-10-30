Inaugurarán Monumental Altar de Muertos 2025 en Reynosa; Horario y Presentación

Las autoridades municipales de Reynosa están invitando a todas las familias reynosenses a participar en la inauguración del Monumental Altar de Muertos 2025, un evento dedicado a honrar la memoria de quienes han partido y a preservar una de las tradiciones más representativas de México.

La cita es el viernes 31 de octubre en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, a partir de las 5:00 de la tarde, donde se llevará a cabo un programa artístico a cargo del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes.

El Ayuntamiento de Reynosa hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta celebración llena de color, simbolismo y respeto, en la que se rendirá tributo a los seres queridos que han dejado huella, a través de música, danza y expresiones culturales propias del Día de Muertos.

Carrera 5K “Huellas, Velas y Calaveras” agota inscripciones en Reynosa

El Instituto Municipal del Deporte informó que se han agotado los folios de inscripción para la Carrera 5K “Huellas, Velas y Calaveras 2025”, reflejando la entusiasta participación de la ciudadanía en una de las actividades más esperadas de la temporada.

El evento se realizará el domingo 2 de noviembre de 2025, a partir de las 7:00 de la mañana, con punto de partida en el Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila.

La carrera tiene como objetivo promover la actividad física y la convivencia familiar, además de celebrar las tradiciones del Día de Muertos 2025 a través de una experiencia deportiva llena de color, música y disfraces alusivos a la fecha.

Inauguran Festival de la Huesuda 2025 en Matamoros

