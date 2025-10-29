Ingreso del Frente Frío No. 11 Provocó la Caída de Postes de Luz y Árboles en Tamaulipas

El ingreso del frente frío número 11 en Tamaulipas dejó diversas afectaciones en el municipio de Matamoros. De acuerdo con el departamento de Protección Civil, desde la madrugada el viento comenzó a intensificarse en la región.

En algunos de los sectores las afectaciones se presentaron por la caída de postes de luz, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad inició con los trabajos de reposición del equipo dañado por las ráfagas de viento.

Las letras representativas en la entrada de la playa Bagdad también fueron derribadas por el viento, siendo retiradas del lugar por el personal del municipio. Protección Civil informó que las afectaciones fueron menores y que no se presentaron personas lesionadas en ningún reporte.

Frente Frío No. 11 Deja Árboles Derribados en Ciudad Madero

Las fuertes rachas de viento provocadas por el paso del frente frío número 11 continúan generando afectaciones en la zona sur de Tamaulipas. En el municipio de Ciudad Madero, más de 4 árboles de gran tamaño han caído en distintos sectores, provocando daños materiales y cortes en el suministro eléctrico.

Debido a los reportes ciudadanos, varias colonias han quedado sin luz debido a la caída de postes de energía eléctrica y derrumbe de luminarias, lo que además ha causado el bloqueo de avenidas principales. En ciertas áreas recreativas también se han registrado daños en zonas de juegos infantiles.

Elementos de Protección Civil se encuentran trabajando desde tempranas horas en el retiro de los árboles derribados, utilizando maquinaria y personal especializado para despejar las vialidades y evitar más incidentes.

Ciudad Victoria Reporta Afectaciones Mínimas

En los primeros minutos del miércoles 29 de octubre de 2025, el frente frío No. 11 llegó a Ciudad Victoria con lluvia y viento, cuyas ráfagas se intensificaron durante la madrugada.

Protección Civil Municipal reporta algunas afectaciones en el municipio, como la caída de 10 árboles; ningún daño a personas o vehículos, ni instalaciones eléctricas

Autoridades Cierran el Puerto de Tampico por Ingreso del Frente Frío #11

