Hombre Muere Atropellado por Auto Fantasma en Carretera Nuevo Laredo-Monterrey

Un hombre, originario del estado de Nuevo León, murió atropellado por un auto fantasma a la altura del kilómetro 191 en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. El accidente se registró durante la tarde del domingo 2 de noviembre y generó una intensa movilización de cuerpo de emergencia hasta el sitio.

Noticia relacionada: Volcadura en Ciudad Victoria Deja Dos Muertos en la Avenida de la Unidad

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue atropellado al descender de su camioneta cuando se encontraba muy cerca del acotamiento de la Carretera Nacional. El cuerpo quedó tendido sobre el pavimento y fueron los paramédicos quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido al impacto del vehículo responsable.

Identifican a hombre que murió atropellado en carretera Nuevo Laredo-Monterrey

Luego de las primera investigaciones, la víctima fue identificada como Alberto “P”.”G”, originario del estado de Nuevo León, a donde se dirigía cuando fue atropellado por un auto fantasma, por lo que ya no pudo continuar su viaje ni llegar a su destino en el estado vecino.

Las autoridades ministeriales de Nuevo Laredo también arribaron al lugar, luego de reportarse la muerte del hombre, para acordonar la zona donde ocurrió el accidente y llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el traslado del cuerpo para realizarle la autopsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar al el presunto responsable de atropellar y matar a Alberto “P”.”G”, por lo que, continúan con las indagatorias para dar con el presunto responsable de estos hechos ocurridos en el kilómetro 191 en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Historias recomendadas:

SHH