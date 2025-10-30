Volcadura en Ciudad Victoria Deja Dos Muertos en la Avenida de la Unidad

La madrugada de este jueves 30 de octubre de 2025, un trágico accidente cobró la vida de dos hombres luego de que el automóvil en el que viajaban chocara violentamente en el cruce de la avenida Carlos Adrián Avilés y avenida de la Unidad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo terminó volcado e impactado contra una barda, quedando prácticamente destrozado por la fuerza del impacto. Al lugar arribaron elementos de cuerpos de emergencia y autoridades viales, quienes confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes.

Dos Hombres Sin Vida Luego de Volcadura en Ciudad Victoria | Foto: N+

Autoridades Inician con Investigaciones Luego de Accidente en Ciudad Victoria

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la volcadura, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación y los trámites de ley.

