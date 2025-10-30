Volcadura en Ciudad Victoria Deja Dos Muertos en la Avenida de la Unidad
N+ Tamaulipas
Durante la madrugada de este jueves, dos hombres perdieron la vida al chocar el automóvil en el que viajaban en el cruce de la Avenida Carlos Adrián Avilés y Avenida de la Unidad.
COMPARTE:
La madrugada de este jueves 30 de octubre de 2025, un trágico accidente cobró la vida de dos hombres luego de que el automóvil en el que viajaban chocara violentamente en el cruce de la avenida Carlos Adrián Avilés y avenida de la Unidad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo terminó volcado e impactado contra una barda, quedando prácticamente destrozado por la fuerza del impacto. Al lugar arribaron elementos de cuerpos de emergencia y autoridades viales, quienes confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes.
Noticia Relacionada: Inaugurarán Monumental Altar de Muertos 2025 en Reynosa; Horario y Presentación
Autoridades Inician con Investigaciones Luego de Accidente en Ciudad Victoria
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la volcadura, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación y los trámites de ley.
Historias Recomendadas: