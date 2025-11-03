Muere Adulto Mayor y Siete Personas Resultan Heridas en Choque Múltiple en la Victoria–Monterrey

Un choque múltiple ocurrido en el kilómetro 65 de la carretera Victoria–Monterrey, en Tamaulipas, dejó como saldo una persona fallecida y siete lesionadas, entre ellas tres menores de edad. En el percance participaron tres camionetas y un automóvil, lo que ocasionó el cierre parcial de la vialidad en ambos sentidos.

Nota relacionada: Muere Motociclista Atropellado en Carretera Victoria-Matamoros, en Tamaulipas

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal fue José "N", de 85 años de edad, quien conducía uno de los vehículos involucrados. El hombre viajaba acompañado de una mujer también mayor de edad, que resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El impacto dejó al adulto mayor prensado dentro del vehículo, por lo que elementos de Protección Civil del municipio de Hidalgo realizaron maniobras durante casi media hora para liberar su cuerpo. Pese a los esfuerzos, el hombre perdió la vida en el lugar del accidente.

Tres menores resultaron lesionados en el choque múltiple

En tanto, tres menores de edad que viajaban en otro vehículo fueron trasladados de urgencia a un hospital en Hidalgo, mientras que otras víctimas, con lesiones de diversa consideración, fueron llevadas a distintos nosocomios de Ciudad Victoria.

Nota relacionada: Hombre Muere Atropellado por Auto Fantasma en Carretera Nuevo Laredo-Monterrey

Hasta ahora, las autoridades no han determinado cuál de las unidades provocó el accidente. Uno de los conductores involucrados declaró

No supe nada hasta que había chocado...

La Guardia Nacional, División Caminos, se hizo cargo del peritaje correspondiente, con el objetivo de esclarecer las causas del choque y deslindar responsabilidades.

El accidente provocó filas de hasta cinco kilómetros en la carretera Victoria-Monterrey

El siniestro provocó afectaciones importantes a la circulación, ya que la carretera permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las labores de rescate, retiro de unidades y limpieza del asfalto, provocando filas de autos de hasta cinco kilómetros.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos carreteros con alta afluencia vehicular, mientras se concluyen los peritajes del accidente registrado en la Victoria–Monterrey.

Historias recomendadas:

RCP