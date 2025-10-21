Desaparece Lilia Robles en Reynosa; Familiares Realizan Caravana para Exigir su Localización

Preocupación e incertidumbre es lo que prevalece para familiares y amigos de Lilia Robles Mendoza, quien está desaparecida desde la mañana del pasado domingo 19 de octubre de 2025 cuando salió de su domicilio para dirigirse a visitar a su madre.

Ante tal situación, se realizó una caravana en apoyo a familiares, debido a que hasta el momento se desconoce su paradero. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha emitido una ficha de búsqueda de Lilia.

Desapariciones Siguen Ocurriendo en la Frontera de Tamaulipas

Andrés Méndez Ñeco, quien es parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, manifestó que es una situación que continúa ocurriendo en la zona fronteriza, por lo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto.

