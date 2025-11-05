Grupo Criminal "Los Mal Portados": Familia Quemó a Mariachis por No Saberse Algunas Canciones

Los integrantes de un mariachi fueron agredidos por varias personas que los contrataron para amenizar una fiesta en la alcaldía Iztapalapa. Los músicos fueron quemados y retenidos por no saberse unas canciones; estos son los avances de la investigación.

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron en la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan, cuando las víctimas pidieron ayuda a las autoridades luego de ser agredidos y posteriormente abandonados en la vía pública.

Una vez que llegaron las autoridades, hallaron a seis hombres, dos de ellos con evidentes lesiones por quemaduras, motivo por el cual solicitaron los servicios de emergencia. Las víctimas de 35 y 31 años de edad presentaron quemaduras en el 80 y el 25 % del cuerpo, respectivamente, por lo que fueron llevados a un hospital.

En tanto sus compañeros de 31, 27 y 22 años, así como una persona más que no proporcionó sus datos, fueron atendidos por golpes en diferentes partes del cuerpo, sin requerir traslado hospitalario.

Los mariachis explicaron a las autoridades cómo los quemaron y retuvieron en el lugar donde se celebraba un bautizo. Así que luego de obtener datos preliminares, realizaron un operativo para dar con los responsables.

Vinculan a proceso a 2 por agresiones y secuestro de mariachis

Un juez de control ordenó vincular a proceso a Juan Aarón “N” y Vidal Francisco “N”, presuntos integrantes de la banda “Los Mal Portados”, acusados de privar de la libertad y torturar a un grupo de mariachis por, presuntamente, no saberse algunas canciones.

Ambos sujetos, fueron acusados del delito de secuestro agravado. Se ordenó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que los detenidos permanecerán en el Reclusorio Oriente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público señaló al juez que los detenidos habrían contratado a un grupo de mariachis para un evento realizado el pasado 25 de octubre, en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa.

Sin embargo, los músicos fueron retenidos, golpeados, algunos de ellos quemados, y posteriormente trasladados en una camioneta hasta la alcaldía Tlalpan, donde los abandonaron.

Asimismo, se reveló que las agresiones comenzaron porque presuntamente no se sabían algunas canciones.

Los detenidos permanecerán en el Reclusorio Oriente, junto con ellos, dos menores de edad también están bajo resguardo.

¿Quiénes son “Los Mal Portados”?

Los detenidos por el caso de agresión a los mariachis, presuntamente pertenecen a una célula delictiva generadora de violencia conocida como “Los Mal Portados”. Dicha grupo criminal opera en la zona poniente y sur de la Ciudad de México y se dedica principalmente al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

A los músicos también les robaron sus pertenencias y los abandonaron en las calles de Tlalpan.

