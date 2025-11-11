Muere Actriz Sally Kirkland, Tras Semanas en Cuidados Paliativos

La actriz nominada al Oscar, Sally Kirkland, murió este 11 de noviembre de 2025 a los 84 años. El fallecimiento de la actriz, que había estado recibiendo cuidados paliativos semanas previas a su muerte, fue confirmado por su representante, Michael Greene, a TMZ. De acuerdo con Greene, la actriz fue diagnosticada con demencia desde hacía un año.

Hace un par de meses, la protagonista de la película Anna se cayó en la ducha, lo que le provocó una lesión en las costillas y el pie, también sufrió cortes y contusiones. A partir de entonces recibió atención las 24 horas en un centro especializado. Desde principios de octubre se organizó una colecta de fondos en GoFundMe para cubrir los ingresos y el costo de la atención de la actriz Sally Kirkland.

Video: Falleció Diane Keaton a los 79 años en California, de luto el cine mundial

Nota relacionada: Muere June Lockhart, Una de las Últimas Estrellas de la Época Dorada de Hollywood

Muere la actriz Sally Kirkland a los 84 años

Sally Kirkland falleció el martes 11 de noviembre a las 4:50 am, según informó su representante, Michael Greene, quien agregó que la actriz había estado recibiendo cuidados paliativos en un centro de cuidados, al cual fue ingresada durante el fin de semana.

A principios de noviembre, en la página de GoFundMe se informó que Sally estaba agradecida por el cariño y apoyo de quienes estaban apoyando. En ese momento se le pidió a la audiencia una oración por Sally y buenas vibras.

Previo al último accidente que sufrió, ya había sido hospitalizada, en febrero de 2018, por una caída, y en noviembre de 2024, por una fractura en el cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda.

Quién fue Sally Kirkland

Sally Kirkland nació el 31 de octubre de 1941 en Nueva York, Estados Unidos. Estudió en el Actors Studio y se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en 1961. Antes de concentrarse en la actuación, trabajó como modelo. Además de actriz, fungió como productora estadounidense.

Kirkland estuvo en activo durante más de sesenta años, en los que formó parte de más de 250 producciones de cine y televisión, incluyendo JFK (1991) y Bruce Almighty (2003). Fue hija de la editora de moda de las revistas Life y Vogue, Sally Kirkland.

Ganó el Globo de Oro y el Premio Independent Spirit a la mejor protagonista por su papel en la película Anna, interpretación que también le valió una nominación al Oscar. En esa edición, Cher también estuvo nominada por la cinta Moonstruck, y fue ella quien ganó.

En la década de los 60, Sally Kirkland se convirtió en objeto de numerosos debates sobre la moralidad en las artes; al respecto, en algún momento confesó que su inquieta mente de joven veinteañera la llevó a tomar posturas descabelladas, mientras ella solo intentaba ser muy seria y decir "El espíritu humano debe aflorar", según publicó People.

En 1964, Sally Kirkland apareció desnuda y atada a una silla en la película dramática. También se quitó la ropa para la obra de teatro Sweet Eros (1968), y en 1969 fue vista en la cinta Futz montando un cerdo desnuda.

De acuerdo con una entrevista para Closer, salió con Bob Dylan en los años 70. Se casó dos veces, precisamente con personajes relacionados con la música: Michael Jarrett (1975) y Mark Hebert (1985).

En Hollywood Sally Kirkland será recordada por su pasión, su altura, su intensidad y su valentía.

Además de su trabajo en las cintas Going Home, Crazy Mama, A Star Is Born y Paint It Black, apareció en series de televisión como invitada en Hawaii Five-O, Police Story, Three's Company, Kojak, Starsky & Hutch, Charlie's Angels y Falcon Crest. También participó en las series La niñera, Felicity y Days of Our Lives.

Fue parte de los créditos de películas para televisión como Willow B: Women in Prison y The Haunted, por la que también fue nominada al Globo de Oro. En sus últimos años se volvió una persona más espiritual.

Historias relacionadas:

Latin Grammys 2025: Fecha, Hora y Dónde Ver la Gran Noche de la Música Latina

Murió Tatsuya Nakadai, Actor Japonés Conocido por Sus Películas con Akira Kurosawa

Trasladan a la Actriz Gaby Ramírez a Un Hospital en Estados Unidos; ¿Qué le Pasó?