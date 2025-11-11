Trasladan a la Actriz Gaby Ramírez a Un Hospital en Estados Unidos; ¿Qué le Pasó?

La actriz Gaby Ramírez fue trasladada de emergencia a un hospital de Los Ángeles, California, tras sufrir una grave mordedura de perro de tal magnitud que le dejó al descubierto parte del tejido interno.

Voy para el hospital. Se han portado muy bien los de la ambulancia. Ahorita voy a decir dónde estoy, en un hospital de traumatología cerca del Down Town. Pido oraciones para que el perro esté bien, de todos modos me van a inyectar contra la rabia y pido oraciones para que todo esté bien

La actriz compartió a través de sus redes sociales las consecuencias, así como la atención médica que recibió, desde analgésicos y la aplicación de la vacuna contra el tétanos hasta los rayos X y la limpieza de la herida.

"No sientes el dolor"

La actriz y conductora platicó cómo vivió el momento del ataque y señaló que no sintió dolor tras la mordida del perro.

Fue tan rápido, fue un bulldog francés, al momento que yo me bajé del carro, sentí como cuando alguien te hace de broma grrr y así sentí como caliente no sientes el dolor y mi pierna está destrozada nunca sentí dolor pero bueno

Aunque en un principio le dijeron que no le coserían la herida, sí hubo suturación y un amigo de la famosa la esperó a la salida del hospital.

Gaby Ramírez buscará la reparación del daño, además de enfrentar una larga recuperación.

Televisa Espectáculos | Roberto Mañón

ICM