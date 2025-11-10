Maestros de la CNTE Anuncian Paro Nacional: Cuándo Inicia y Puntos Afectados por Manifestaciones

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a un paro de 48 horas para demandar el cumplimiento de diversos acuerdos.

De forma paralela, los docentes pertenecientes a diferentes secciones de la CNTE en Oaxaca tienen previsto bloquear Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, a partir de las 6:00 horas del próximo jueves para manifestarse en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuándo inicia el paro nacional?

De acuerdo con la convocatoria, el paro nacional de 48 horas está previsto del jueves 13 al viernes 14 de noviembre de 2025.

En el resto del país, durante ambos días se tiene planeada la toma de casetas para permitir el libre peaje y oficinas de gobierno locales, así como de empresas transnacionales.

¿Qué piden los maestros?

Las principales demandas de los maestros como parte de esta jornada nacional de manifestaciones son:

Reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la presidencia de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

