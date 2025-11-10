Incendio en Waldo´s Hermosillo: 34 Personas Han Declarado ante el MP, Informa Fiscalía de Sonora

La Fiscalía de Sonora informó sobre los avances en la investigación del siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo´s que se ubicaba en el Centro de Hermosillo.

De acuerdo con la dependencia, hasta el momento se han recabado declaraciones de 34 personas: once pertenecen a la empresa, entre ellas gerentes y personal administrativo; trece son servidores públicos municipales adscritos a Protección Civil, Inspección y Vigilancia, y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; además, seis servidores públicos estatales y cuatro de la Comisión Federal de Electricidad también rindieron declaración ante el Ministerio Público.

La Fiscalía señaló que se han solicitado nuevas comparecencias a ejecutivos de primer nivel de la empresa y a representantes de otras compañías proveedoras de servicios, las cuales están siendo localizadas con apoyo de fiscalías de cuatro entidades federativas.

En el ámbito técnico, la Dirección General de Servicios Periciales ha desarrollado diligencias en las áreas de criminalística de campo, incendios y explosivos, ingeniería eléctrica e ingeniería en energías renovables, cuyos resultados forman parte de la carpeta de investigación.

Especialistas nacionales emitirán dictámenes técnicos complementarios a la investigación

Además, se cuenta con el acompañamiento de instituciones académicas y especialistas externos, entre ellos el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En los próximos días se sumará la Academia de Instalaciones Eléctricas del Instituto Politécnico Nacional para emitir dictámenes técnicos complementarios.

En cuanto a la atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas mantiene asistencia psicológica y jurídica a las personas afectadas y sus familiares, conforme al Modelo Integral de Atención a Víctimas previsto en la Ley General de Víctimas.

Mientras tanto, los trabajos de investigación continúan para determinar responsabilidades tanto de los operadores del establecimiento como de las autoridades responsables de su supervisión.

con información de Gustavo Moreno.

ABM