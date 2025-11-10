Volcamiento Deja a Tres Personas Lesionadas en Carretera Mazocahui - Moctezuma, en Sonora

Tres personas resultaron heridas y se registraron cuantiosos daños materiales luego de que un tractocamión que transportaba miles de litros de aceite usado volcara sobre la carretera federal 14, en el tramo Ures–Moctezuma.

El accidente ocurrió el fin de semana pasado, a 200 metros del entronque Mazocahui–Moctezuma, cuando la pesada unidad tipo cisterna perdió el control y terminó recostada sobre la carpeta asfáltica, bloqueando ambos carriles de circulación.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del tráiler resultó lesionado, al igual que dos mujeres que viajaban en un automóvil sedán que fue impactado durante el siniestro. Ambas víctimas, originarias de Hermosillo, se dirigían hacia el municipio de Nacozari.

Autoridades implementaron un operativo para contener el derrame de aceite

Equipos de rescate y paramédicos de Cruz Roja Ures y Baviácora, junto con elementos de Bomberos Voluntarios de Ures y Huépac, acudieron al sitio para brindar atención médica y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

La Guardia Nacional, en coordinación con Policía Estatal y personal de emergencia del Río Sonora, implementó un operativo para contener el derrame de aceite y restablecer el tránsito vehicular, que permaneció cerrado por varias horas debido al riesgo de contaminación y a las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

con información de Roberto Bahena.

ABM