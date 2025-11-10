Frente Frío 14 en Sonora: Pronostican Temperaturas de Hasta -5 Grados

Esta semana será de contrastes para el estado de Sonora, en cuanto al pronóstico del tiempo, ya que el lunes se registró un día caluroso por el ingreso de aire caliente a la entidad, sin embargo, para el jueves, 13 de noviembre, se espera la afectación de un frente frío, informó Gilberto Lagarda Vásquez.

El Jefe de Meteorología de la Conagua en Sonora detalló que el lunes, 10 de noviembre, las máximas alcanzarían los 38ºC y 39ºC, para el martes, 11 de noviembre, se estabiliza el pronóstico con temperaturas de alrededor de los 35ºC, pero el jueves, 13 noviembre y viernes, 14 de noviembre se espera que sean de alrededor de 30ºC.

Lo que es de aquí hasta el miércoles vamos a tener cielos despejados, sin lluvias, y las temperaturas van a estar, más o menos cercanas a los 35 grados, el martes y miércoles, y las mínimas vamos a empezar a ver alguna por debajo de los cero grados, para estos días, y vamos a tener una baja de temperaturas para el fin de semana.

Lagarda Vásquez detalló que sí el frente frío pega directo, se podrían alcanzar temperaturas mínimas desde los -5ºC hasta los 5ºC en algunas regiones de Sonora.

Pronostican fuertes rachas de viento por la llegada de frente frío número 14

El jueves se espera que se acerque un nuevo frente frío al estado de Sonora, y esto va a ayudar a que tengamos nublados, cielos con posibilidades de lluvia a partir del viernes, vamos a tener vientos, rachas de vientos y también un descenso marcado de temperaturas, este frente puede ser el número 14.

Durante toda la semana habrá vientos ligeros en Sonora, entre los 20 a 40 kilómetros por hora, y una vez que llegue el frente frío subirán a rachas de 60 a 70 kilómetros por hora.

con información de Gerardo Moreno.

