Golpe al Cártel del Pacífico: Caen 'El Toro' y 'El Torito', Ligados a 'Los Rusos', en Sonora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy, 10 de noviembre de 2025, sobre las detenciones de Abdel 'N', alias 'El Toro', y Miguel Ángel 'N', alias 'El Torito', integrantes de la célula delictiva 'Los Rusos', ligada al cártel del Pacífico.

Mediante su cuenta de X, el secretario García Harfuch indicó que las detenciones se lograron luego de dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora.

Ambos detenidos está acusados de tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia los Estados Unidos.

En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora detuvieron a Abdel “N, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”.… pic.twitter.com/Hpvmf44cLd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2025

Noticia relacionada: Detienen a 20 Personas en Tabasco, entre Ellas 4 Policías y el Líder Criminal 'El Toto'

Indico que Abdel 'N', alias 'El Toro', está relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar