Irán Tacha de "Absurda" la Acusación Sobre Intento de Asesinato de Embajadora Israelí en México
|
N+
-
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó de "absurda" la acusación de que el gobierno de Teherán conspiró para intentar asesinar a la embajadora israelí en México
COMPARTE:
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán tachó el lunes de "absurda" la acusación de Estados Unidos sobre una conspiración de Teherán para intentar asesinar a la embajadora israelí en México.
"Consideramos esta acusación muy ridícula y absurda", afirmó el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, que lo enmarcó en una supuesta estrategia para "destruir las relaciones amistosas de Irán con otros países".