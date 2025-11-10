Irán Tacha de "Absurda" la Acusación Sobre Intento de Asesinato de Embajadora Israelí en México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán tachó el lunes de "absurda" la acusación de Estados Unidos sobre una conspiración de Teherán para intentar asesinar a la embajadora israelí en México.

"Consideramos esta acusación muy ridícula y absurda", afirmó el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, que lo enmarcó en una supuesta estrategia para "destruir las relaciones amistosas de Irán con otros países".