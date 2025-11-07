Israel Agradece a México Neutralizar Intento de Ataque de Irán contra su Embajadora

Israel agradeció a México hoy, 7 de noviembre de 2025, por neutralizar las intenciones terroristas por parte de Irán, para intentar atacar a la embajadora israelí en nuestro país, Einat Kranz Neiger.

Noticia relacionada: Funcionario de EUA Acusa a Irán de Conspirar para Matar a Embajadora de Israel en México

Estados Unidos alerta por atentado contra embajadora de Israel en México

Un funcionario de Estados Unidos alertó este viernes que Irán planeaba un atentado contra Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México; sin embargo, esa misma persona mencionó "el complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”.

De acuerdo con el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y agregó que se trató de un episodio "en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”.

Israel agradece a México por frenar atentado contra su embajadora

En un comunicado, la embajada de Israel en nuestro país expresó este viernes su “agradecimiento a los servicios de seguridad y de inteligencia de México por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán, de atentar en contra de la Embajadora de Israel en México”.

La embajada de Israel subrayó que sus organismos de seguridad y de inteligencia seguirán “trabajando incansablemente y en plena cooperación con sus contrapartes en todo el mundo, con el fin de frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios contra objetivos israelíes y judíos a nivel global”.

La embajada israelí subrayó que “no puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel".

Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío.

Amenazas terroristas de Irán contra Israel

La embajada de Israel en México mencionó que “las acciones terroristas vinculadas a Irán contra representaciones diplomáticas israelíes y comunidades judías en América Latina tienen un largo historial”.

En 1992, un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 29 personas muertas y 242 heridas.

En 1994, el ataque al edificio de la AMIA, sede de la comunidad judía argentina, causó la muerte de 85 personas.

Destacó que actualmente, “Israel mantiene un acuerdo de cese al fuego en Gaza, con el objetivo de promover una nueva realidad de estabilidad y paz en Medio Oriente, respaldado por diversos países de la región", entre ellos:

Arabia Saudita

Egipto

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Turquía

Catar

Mientras que “Irán continúa impulsando acciones desestabilizadoras, tanto de manera directa como a través de sus grupos aliados, amenazando la seguridad regional y global”, afirmó la embajada de Israel.

