Funcionario de EUA Acusa a Irán de Conspirar para Matar a Embajadora de Israel en México

Este viernes 7 de noviembre de 2025, un funcionario del Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) dijo que Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México a finales del año pasado.

Sin embargo, refirió que el intento fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente", dijo el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Según su declaración, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán planeó asesinar a la embajadora Einat Kranz Neiger.

Además, señaló que el complot contra la embajadora israelí en México estuvo activo durante la primera mitad de este año.

Israel agradece a México

Al darse a conocer el hecho, Israel agradeció a México por desbaratar el complot "dirigido por Irán" contra la diplomática.

Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel.

Así lo declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

Por su parte, el funcionario estadounidense declinó decir cómo se frustró el complot u ofrecer más detalles sobre la operación.

Denuncia de complots de Irán

Estados Unidos y sus aliados han denunciado con frecuencia que Irán y sus representantes han tratado de lanzar ataques violentos contra los opositores de Teherán.

"Esto no es más que el último de una larga historia de planes de ataque letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní", dijio el funcionario.

Cabe señalar que los servicios de seguridad de Gran Bretaña y Suecia advirtieron el año pasado que Teherán estaba utilizando a criminales en su representación para llevar a cabo sus ataques violentos en esos países, y Londres dijo que había desbaratado 20 complots vinculados a Irán desde 2022.

Con información de AFP y Reuters

