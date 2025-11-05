Ministros y Políticos de Israel Critican Victoria de Zohran Mamdani y lo Llaman “Racista”

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, ministros y políticos de Israel criticaron la victoria del demócrata Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York, Estados Unidos, pues lo acusaron de antisemitismo y de apoyar al grupo Hamás.

Medios locales publicaron hoy las declaraciones de varias personalidades israelís respecto al triunfo en esa alcaldía estadounidense.

Según el diario israelí The Times of Israel, el ministro radical de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijo que "la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York será recordada siempre como un momento en que el antisemitismo triunfó sobre el sentido común".

El ministro ultraderechista calificó al nuevo alcalde de "simpatizante de Hamás, enemigo de Israel y antisemita declarado".

Acusan al alcalde electo de “racista”

Por su parte, Avigdor Liberman, líder del partido de extrema derecha Israel Beitenu, criticó en redes sociales que "apenas tres décadas después del desastre de las Torres Gemelas, Nueva York ha elegido como alcalde a un racista, populista e islamista declarado".

"La Gran Manzana ha caído", sentenció.

Mientras que Amichai Eliahu, ministro radical de Patrimonio, lamentó el alto porcentaje de votantes a su favor entre la comunidad judía neoyorkina.

Los "judíos que odian judíos han existido desde el comienzo de nuestra historia", expresó en su cuenta de X.

Apoyo de Israel contra manifestaciones de antisemitismo

El presidente del Comité de Inmigración, Absorción y Asuntos de la Diáspora de la Knéset (Parlamento israelí) Gilad Kariv, del Partido Laborista, prometió en tanto que Israel ofrecerá su apoyo y "ayudará a combatir las manifestaciones de antisemitismo en la ciudad".

"Junto con la comunidad judía de Norteamérica, seguiremos oponiéndonos al uso de un doble rasero injusto hacia el Estado de Israel", añadió Kariv.

Aunque matizó que "los líderes israelíes harían bien en recordar que las elecciones de Nueva York se centraron en las preocupaciones internas del público estadounidense, no en cuestiones de política exterior (…) Israel debe trabajar constantemente para fortalecer su relación con ambos partidos políticos estadounidenses, incluso ante desafíos y obstáculos".

Con información de EFE.

