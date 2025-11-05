“Muy Interesante lo que Ocurrió Ayer”, Dice Sheinbaum por Victoria de Zohran Mamdani 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy interesante” lo que ocurrió en las elecciones realizadas en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), donde se llevó el triunfo el demócrata Zohran Mamdani.

“Muy interesante lo que ocurrió ayer, para el análisis de todos”, respondió la mandataria en su conferencia de prensa de hoy, 5 de noviembre de 2025, al ser cuestionada por la victoria demócrata en la primera ronda de elecciones en territorio estadounidense.

Video: Elecciones en EUA: El Triunfo Demócrata en la Primera Ronda y la Derrota de Trump

Noticia relacionada: Quién es Zohran Mamdani, Primer Musulmán Electo Como Alcalde de Nueva York.

Respeto por la política de Estados Unidos

Sheinbaum Pardo agregó que el Gobierno de México tiene que ser respetuoso de la política de todos los países del mundo y que siempre ha defendido que son los pueblos quienes deben definir a sus gobernantes.

“Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de la política de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobierna, en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió ayer en Nueva York”, indicó la presidenta.

Noticia relacionada: Zohran Mamdani Gana Elección para Alcalde de Nueva York con más del 50% de los Votos.

Victoria de Zohran Mamdani

Zohran Mamdani ganó las elecciones para presidir la alcaldía de Nueva York con más del 50.4% de los votos en la ciudad más poblada de Estados Unidos.

A sus 34 años, será el primer alcalde musulmán de Nueva York. Definido como socialista democrático, estudió artes y llegó a la política como integrante de la Asamblea Estatal de la ciudad que gobernará.

Hijo de una cineasta y de un académico, Mamdani ganó las primarias demócratas a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York.

Al celebrar su victoria ante miles de seguidores, agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" y también resaltó directamente la labor de sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy".

"La esperanza vive", dijo Mamdani y enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política".

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb