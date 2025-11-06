¿Habrá Mega Marcha de Transportistas Mañana en Ecatepec? Esto Dijo AMOTAC

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) del Estado de México emitió un aviso luego de que se informó sobre una mega marcha en Ecatepec, anunciada para mañana viernes 7 de noviembre de 2025.

Carlos Plata, delegado estatal de la AMOTAC en el Estado de México, publicó un comunicado de prensa en el que se deslindó de la nueva movilización de transportistas.

Pero además, denunció a Miguel Ángel Solís por la usurpación del nombre de AMOTAC, pues afirmó que éste le pertenece luego de un litigio.

¿Alianza de Transportistas participará en la marcha?

De tal manera, Plata negó que su organización vaya a participar en la mega marcha de transportistas en Ecatepec.

“El sujeto identificado como Miguel Ángel Santiago Solís, El Colombiano, fue expulsado de la organización y usurpa el nombre”, añadió.

Incluso dijo que hay una denuncia contra quien utilice y haga mal uso del nombre de AMOTAC.

El delegado estatal de la Alianza comentó que acudirán a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para que se proceda en consecuencia por la presunta usurpación del nombre.

Acusaciones contra El Colombiano

A través de otro comunicado, aseguraron que detrás de la convocatoria para movilizaciones de transportistas están Miguel Ángel Santiago Solís, a quien señalaron de supuestas extorsiones, y los legisladores Fernando Vilchis y Ernesto Santillán.

Indicaron que dichas personas “pretenden desestabilizar la movilidad en el municipio de Ecatepec con bloqueos en avenidas y autopistas que conectan a esta localidad”.

Así, los líderes de la AMOTAC reiteraron que “es totalmente falso que esta agrupación esté llamando a la movilización”.

En contexto

Esta semana se informó sobre nuevas manifestaciones de transportistas en Ecatepec, presuntamente por miembros de la AMOTAC.

Se indicó que la movilización será mañana en protesta por la ola de abusos de autoridad y extorsión, así como por la inseguridad en ese municipio mexiquense.

Los transportistas pedirán también a la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Cross, la destitución de Luis Enrique Serna García, director de Tránsito Municipal y Técnico Operativo.

