Nueva Advertencia de Paro Total de Transportistas en Edomex: ¿Qué Piden para No Hacer Bloqueos?

Los transportistas hicieron hoy, 5 de noviembre de 2025, una nueva advertencia de paro total en el Estado de México (Edomex) luego de que su compañero Fernando Galindo fue localizado con vida. En N+ te contamos qué piden para no llevar a cabo bloqueos.

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana había solicitado una reunión con el fiscal del Edomex, José Luis Cervantes, sin embargo, fue cancelada.

Es por ello que anunciaron que en caso de que no los reciba el fiscal, llevarán a cabo un paro de transportistas, debido a la inseguridad en el estado.

Exigimos la reunión con el fiscal general o se llevará a cabo un paro total del transporte público en todo el Estado de México.

Cabe señalar que el pasado 30 de octubre, su compañero Fernando Galindo Salvador desapareció, razón por la que se realizaron bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y del Edomex. La Fiscalía detalló que fue hallado con vida, en N+ te informamos lo que sucedió: ¿Habrá Paro y Bloqueos de Transportistas Hoy en CDMX y Edomex? Esto Pasó con Fernando Galindo.

Los integrantes de la alianza señalaron que no buscan confrontación, sino ser escuchados y recibir respuestas concretas a sus demandas de seguridad. Aseveraron que la violencia crece en cada municipio del Edomex.

Además, hicieron énfasis en que el sector del transporte no puede detener su labor diaria, y que salen a pesar de las agresiones, asaltos y violencias que sufren en sus rutas locales.

