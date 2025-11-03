¿Habrá Megaparo Estatal de Transportistas en Edomex este Miércoles 5 de Noviembre 2025?

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana levantó la tarde de este lunes 3 de noviembre el bloqueo que mantenía hoy en ambos sentidos de la carretera México-Querétaro.

Tras casi 10 horas de bloqueo, cerca de las 16:00 horas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio cuenta de la liberación total de la circulación en el km 82+700 de esta importante carretera.

"Los transportistas y comerciantes del Estado de México somos personas sensatas y, por respeto a la ciudadanía, hemos decidido retirar el bloqueo del día de hoy", dijo en un comunicado la agrupación.

¿Cuáles son las demandas de las transportistas?

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana bloqueó este lunes algunos de los principales accesos a la capital para exigir a los tres niveles de gobierno la búsqueda y aparición con vida de su compañero Fernando Galindo, desaparecido en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México.

"Exigimos que las autoridades realicen acciones certeras y contundentes en un plazo no mayor a 48 horas para el regreso con vida de nuestro compañero", llamaron a las autoridades estatales.

¿Habrá megaparo este miércoles 5 de noviembre?

La organización de transportistas dijo que solo aceptará una mesa de diálogo si es de forma directa con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes.

Para ello, exigió a las autoridades respuesta en un plazo no mayor a 48 horas; de lo contrario, dijeron que realizarán un paro estatal en las principales zonas viales de la entidad, lo que afectará todos los accesos a la Ciudad de México.

El plazo concluye el próximo miércoles 5 de noviembre. "De no verse acciones frontales y certeras, alzaremos la voz nuevamente, realizando un paro estatal en principales zonas viales no solo de la zona norte", subrayaron en un comunicado.

