¿Qué Carreteras Están Cerradas por Manifestaciones la Tarde de Hoy Lunes 3 de Noviembre 2025?

Diversas manifestaciones sociales se realizan la tarde de este lunes 3 de noviembre en distintos tramos carreteros del país, lo que ha provocado cierres de circulación y otras afectaciones viales.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hasta esta tarde se mantenía bloqueada la circulación en al menos tres puntos carreteros.

Al respecto, la dependencia federal actualizó su reporte vial para que los conductores tomen sus precauciones y prevean sus tiempos de recorrido.

¿Quiénes se manifiestan y por qué?

En la Ciudad de México, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana bloqueó algunos de los principales accesos a la capital para exigir a los tres niveles de gobierno la búsqueda y aparición con vida de un agremiado, desaparecido en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México.

La alianza denunció en un comunicado la desaparición de Fernando Galindo, originario de Jilotepec, y exigió un "alto a los delitos de extorsión y secuestro que sufren a diario personas pertenecientes al gremio del autotransporte".

En tanto, en Michoacán, estudiantes de Uruapan se manifiestan en repudio al asesinato del alcalde Carlos Manzo, crimen cometido el pasado sábado 1 de noviembre.



Asimismo, en Puebla, alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán se manifestaron en exigencia de una mesa de diálogo con autoridades para atender diversas demandas relacionadas con la dirección del plantel.

¿Qué carreteras permanecen bloqueadas?

Autopista Arco Norte, en el km 50+800 cerca de la caseta Jilotepec.

Autopistas Michoacán, en el km 132+500 en el tramo Uruapan-Nueva Italia.

Autopista México–Puebla, por presencia de manifestantes se encuentra cerrada la caseta de San Lorenzo.

Autopista México–Puebla, a la altura del km 108+200, se reporta cierre parcial de circulación por accidente vial.

