Primera Alerta Naranja por Frío: CDMX Enfrentará Temperaturas Hasta 3°C Esta Noche

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la primera alerta naranja de la temporada por pronóstico de temperaturas bajas. La medida preventiva aplica para la noche de este lunes 3 de noviembre de 2025 y la madrugada del martes 4 de noviembre.

Las demarcaciones bajo alerta naranja son Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan, ubicadas en la zona poniente y sur de la capital. El período de vigencia abarca desde las 22:00 horas del 3 de noviembre hasta las 08:00 horas del 4 de noviembre. La emisión oficial del aviso se realizó a las 18:30 horas del lunes.

Video: Clima Hoy en México del 3 de Noviembre de 2025 con Raquel Méndez: Efectos del Frente Frío 12.

Las autoridades señalaron que se esperan temperaturas bajas en un rango de 1 a 3 grados Celsius, acompañadas de condiciones de heladas en las zonas afectadas. Este fenómeno meteorológico representa la primera ocasión en la temporada 2025 que se activa este nivel de alerta en la capital del país.

Adicionalmente, la dependencia emitió alerta amarilla para cuatro alcaldías más: Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. En estas demarcaciones se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius durante el mismo período. Esta alerta se publicó a las 13:30 horas del 3 de noviembre.

¿Cómo van a estar las temperaturas este 3 de noviembre de 2025 en CDMX?

El Boletín Meteorológico de la Ciudad de México, emitido a las 07:00 horas, detalla que el día amaneció frío a muy frío. Se prevé que después del mediodía prevalecerá ambiente cálido con cielo mayormente despejado y sin lluvia. Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

El pronóstico indica descenso de temperaturas en la noche y madrugada del martes. La temperatura máxima esperada es de 21 grados Celsius en Villa Carranza, mientras que la mínima será de 8 grados Celsius en la misma zona. A las 07:00 horas, la temperatura registrada fue de 9 grados Celsius.

La dependencia emitió recomendaciones específicas para la población vulnerable. Entre los grupos prioritarios de atención se encuentran niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, quienes requieren medidas especiales de protección ante las bajas temperaturas.

Recomendaciones para superar el frío

Las medidas preventivas para la alerta naranja incluyen abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca, además de resguardar a las mascotas del frío sin dejarlas en la intemperie. Para la alerta amarilla, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y consumir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

En materia de salud pública, las autoridades recordaron la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo, enfermedades respiratorias que tienden a aumentar su incidencia durante temporadas de bajas temperaturas. También se sugiere el uso de crema para hidratar y proteger la piel de los efectos del frío intenso.

La ciudadanía puede reportar emergencias relacionadas con las condiciones climáticas a través del número 911 o al teléfono directo 5683-2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las siete alcaldías afectadas concentran zonas de mayor altitud en la Ciudad de México, factor que contribuye a registrar las temperaturas más bajas durante la temporada invernal.

