Bloqueo Piperos, Choferes de Grúas y Transportistas: Colapsan Periférico Norte, Parque Naucalli

Desde esta mañana, 29 de octubre 2025, piperos de agua bloquean la caseta en Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro en protesta por el Operativo Caudal, en el cual se cancelaron pozos en 48 municipios del Edomex.

Se trata de piperos de Cuatitlán Izcalli, Tultepec, Zumpango, y otros municipios.

En tanto, otro grupo de piperos, operadores de grúas y transportistas del Edomex bloquean Periférico Norte frente al Parque Naucalli con dirección a la CDMX, lo que provoca caos vial en la zona.

VIDEO: Transportistas Bloquean Periférico Norte; Aquí te Decimos las Alternativas Viales

Transportistas Edomex buscan llegar a CDMX

Los transportistas del Estado de México buscan llegar al Zócalo capitalino en demanda de que se les dejen de "fabricar delitos". Sin embargo, un grupo de transportistas del Edomex, choferes de taxis, y combis, fue encapsulado sobre Eje Guerrero y Calzada Vallejo por policías de tránsito de la SSC CDMX.

Sobre el bloqueo a la altura de la plaza comercial en Mundo E, hay presencia de policías de la CDMX y del Edomex, para impedir el paso de los manifestantes.

