Rescatan con Vida a Transportista Secuestrado en Jilotepec, Edomex; Hay 5 Detenidos

Al menos 5 personas fueron detenidas por su presunta participación en los delitos de extorsión y privación de la libertad en contra de transportistas del Estado de México; entre los sospechosos, está Nery “N”, alias “El Moto”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las aprehensiones ocurrieron luego de que recibieron un reporte de la privación de la libertad de un hombre identificado como Fernando “N”, quien es transportista en el municipio de Jilotepec.

Las autoridades indicaron que los sospechosos son señalados como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

Video: Localizan a Transportista Secuestrado en Edomex, por quien se Desataron Bloqueos Carreteros

¿Cómo detuvieron a las 5 personas señaladas de delitos contra transportistas?

Luego de la denuncia por la privación de la libertad del hombre, elementos de la Fiscalía iniciaron los trabajos de investigación e inteligencia, así como despliegues operativos que permitieron ubicar un domicilio en el municipio de Acambay.

Por ello, realizaron un operativo en dicho inmueble, donde se percataron de que presuntamente era utilizado como casa de seguridad. Así que en coordinación con elementos estatales, llevaron a cabo una inspección en inmediaciones de la colonia Centro.

En donde lograron el rescate de la víctima, así como la detención de los posibles involucrados en diversas acciones

Durante el operativo, además de la vivienda, aseguraron:

Arma de fuego de uso exclusivo del ejército

Elementos balísticos

Un inhibidor de señal

Equipos móviles

Narcóticos

Además, detuvieron a 5 personas:

Joel “N”

Pablo “N”

Valeria “N”

Una adolescente de 15 años de edad

Nery “N”, alias “El Moto”

Este último es identificado como el encargado de una célula de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, la cual se dedicaba a realizar actos de extorsión en agravio de taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes.