Rescatan con Vida a Transportista Secuestrado en Jilotepec, Edomex; Hay 5 Detenidos
N+
Las autoridades indicaron que entre los detenidos se encuentra Nery “N”, alias “El Moto”, quien es señalado de extorsiones y secuestros a transportistas en Edomex
Al menos 5 personas fueron detenidas por su presunta participación en los delitos de extorsión y privación de la libertad en contra de transportistas del Estado de México; entre los sospechosos, está Nery “N”, alias “El Moto”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las aprehensiones ocurrieron luego de que recibieron un reporte de la privación de la libertad de un hombre identificado como Fernando “N”, quien es transportista en el municipio de Jilotepec.
Las autoridades indicaron que los sospechosos son señalados como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.
¿Cómo detuvieron a las 5 personas señaladas de delitos contra transportistas?
Luego de la denuncia por la privación de la libertad del hombre, elementos de la Fiscalía iniciaron los trabajos de investigación e inteligencia, así como despliegues operativos que permitieron ubicar un domicilio en el municipio de Acambay.
Por ello, realizaron un operativo en dicho inmueble, donde se percataron de que presuntamente era utilizado como casa de seguridad. Así que en coordinación con elementos estatales, llevaron a cabo una inspección en inmediaciones de la colonia Centro.
En donde lograron el rescate de la víctima, así como la detención de los posibles involucrados en diversas acciones
Durante el operativo, además de la vivienda, aseguraron:
- Arma de fuego de uso exclusivo del ejército
- Elementos balísticos
- Un inhibidor de señal
- Equipos móviles
- Narcóticos
Además, detuvieron a 5 personas:
- Joel “N”
- Pablo “N”
- Valeria “N”
- Una adolescente de 15 años de edad
- Nery “N”, alias “El Moto”
Este último es identificado como el encargado de una célula de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, la cual se dedicaba a realizar actos de extorsión en agravio de taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes.
Los detenidos serán presentados ante la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica por su probable intervención en el delito de secuestro agravado cuando se comete en grupo de dos o más personas