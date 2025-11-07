Inflación en México, con Positivo Cierre en Octubre 2025: Huevo, Pollo y Verduras, Más Baratos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 7 de noviembre de 2025, que la inflación cerró octubre de 2025 con un nivel positivo y reveló cuáles son los productos más baratos como el huevo, el pollo, las frutas y las verduras; aquí los detalles de la economía, en México.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.36% y registró un nivel de 141.708, por lo que la inflación cerró octubre de 2025 en 3.57%, después de que la primera quincena del mes estuvo en 3.63%.

Cabe destacar que la inflación terminó en septiembre de 2025, en 3.76%, con lo que se observa que la tendencia continúa a la baja.

El nuevo dato sobre la inflación en México se dio luego de que el Banco de México (Banxico) informó que bajó la tasa de interés 0.25% y quedó en 7.25%, el recorte número 11 de forma consecutiva.

Banxico destacó que “las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto”, en el tercer trimestre de 2026.

Banxico prevé que la inflación en México termine el 2025 en 3.5%.

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Lista de los 10 productos más baratos en octubre 2025

A continuación, te damos la lista de los 10 productos más baratos, por el nivel de la inflación, en México.

Huevo Pollo Papa y otros tubérculos Tomate Aguacate Jitomate Naranja Chile serrano Limón Plátano

Lista de los 10 productos más caros en octubre 2025

A continuación, te mostramos la lista de los 10 productos más caros.

Electricidad Vivienda propia Transporte aéreo Loncherías, fondas, tonterías y taquerías Carne de res Cebolla Servicios turísticos en paquete Restaurantes y similares Servicios profesionales Otras frutas

Información en desarrollo…

