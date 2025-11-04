Banxico Acuñará Nuevas Monedas de 1, 2 y 5 Pesos; ¿Cómo Serán y Cuáles Son sus Características?

Ante la creciente demanda de efectivo en el país, el Banco de México (Banxico) y la Casa de Moneda de México (CMM) dieron marcha a un proyecto para migrar hacia la producción de monedas de 1, 2 y 5 pesos con núcleos de acero recubierto de bronce, en sustitución de la aleación actual de bronce aluminio, a partir del ejercicio 2025.

Con ello se busca satisfacer la demanda de moneda de curso legal y una disminución en los costos de producción de estas, calculada entre 300 y 400 millones de pesos anuales, en función de las oscilaciones en los precios de los metales que componen dicha aleación.

¿Cómo serán las nuevas monedas acuñadas?

De acuerdo con el Programa Institucional de Casa de Moneda de México 2025-2030 publicado el pasado lunes 3 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con esta migración el país se sumaría a la tendencia en el uso de acero recubierto en las monedas provistas por diversos países en el resto del mundo.

"El uso de acero recubierto de bronce supondría una disminución en los costos de producción de la moneda metálica, principalmente en la adquisición del metal", señala el documento.

Se estima que el costo por cospel electrochapado para las denominaciones de $1, $2 y $5 es menor entre un 30% y 40% aproximadamente que el cospel de bronce-aluminio utilizado actualmente en los centros de dichas monedas.

Para ello, uno de los retos principales de la CMM para el periodo 2025-2030 consiste en "transitar ordenadamente hacia el uso de cospeles de acero recubierto de bronce" en el proceso de acuñación de moneda de curso legal.

¿A partir de cuándo se acuñarán las nuevas monedas?

Según el Programa Institucional 2025-2030 de la CMM, se buscará la implementación de diversas estrategias durante dicho periodo enfocadas en la transición hacia la producción de moneda metálica de $1, $2 y $5 con acero recubierto de bronce, así como explorar la factibilidad de acuñar otras denominaciones de moneda.

Entre las estrategias que se implementarán, están:

Iniciar la acuñación de moneda metálica de $1 y $5 con núcleos de acero recubierto de bronce a partir del ejercicio 2025. Promover la acuñación responsable, con base en criterios ESG con el objetivo de lograr una producción sustentable y ambientalmente responsable. Evaluar la viabilidad de implementar la acuñación de monedas con acero recubierto en otras denominaciones en el periodo 2025-2030.

