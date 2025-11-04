Bitcoin se Desinfla: Cae por Debajo de los 100 Mil Dólares por Primera Vez desde Junio

El bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización, cayó este martes 4 de noviembre un 6% en la bolsa de Wall Street, cotizando por debajo de los 100 mil dólares (cerca de un millón 868 mil pesos al tipo de cambio actual) por primera vez desde junio de este año.

La criptomoneda llegó a caer en algún momento durante la jornada un 6%, cotizando en 99.96 dólares, aunque luego aminoró su caída y a las 13:00 horas cotizaba en los 101 mil 344 dólares.

¿Por qué cayó hoy el bitcoin?

De acuerdo con el portal especializado CNBC, la caída de este martes se debe a la preocupación de los inversores respecto a la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, algunos analistas opinan que la caída de hoy no ha tenido un "catalizador macroeconómico claro".

A finales de octubre, el bitcoin registró una pérdida mensual en octubre por primera vez desde 2018, rompiendo una racha de siete años de ganancias en el mes.

¿Es momento para invertir en bitcoin?

La analista Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, subrayó en una nota recogida por Marketwatch que, pese a su bajada, el impulso a largo plazo del bitcoin sigue siendo positivo.

A su vez, el índice bursátil Nasdaq, en el que cotizan múltiples empresas enfocadas en IA, caía un 1.7% hoy, con una pronunciada caída de Palantir, del 7.9%.

