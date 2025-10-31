Bitcoin Tiene su Primera Pérdida Mensual desde 2018; ¿Qué Pasa con la Criptomoneda?

El bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización, estaba en camino de una pérdida mensual en octubre por primera vez desde 2018, rompiendo una racha de siete años de ganancias en el mes.

La criptodivisa más grande del mundo se encaminaba a una caída de casi el 5% este mes, ya que el activo digital ha sufrido en las últimas semanas por el nerviosismo en el mercado en general y menos apetito por el riesgo de los inversores.

¿Qué pasó con el bitcoin?

Las criptodivisas "llegaron a octubre siguiendo la estela del oro y de las acciones, cerca de máximos históricos, y luego, cuando la incertidumbre se apoderó de la gente por primera vez este año, no volvieron en masa al bitcoin", dijo Adam McCarthy, analista de investigación del proveedor de datos del mercado digital Kaiko.

En octubre ocurrió la mayor venta de criptomonedas de la historia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel del 100% sobre las importaciones chinas y amenazara con controles a la exportación de software crítico.

¿Cuánto cayó el bitcoin?

El bitcoin cayó a 104 mil 782.88 dólares durante el período del 10 al 11 de octubre, después de establecer un nuevo récord máximo solo unos días antes sobre los 126 mil dólares.

"El desplome del 10 recordó a la gente que esta clase de activos es muy limitada", dijo McCarthy. "Es bitcoin y (ether), e incluso esos pueden tener caídas del 10% en 15 o 20 minutos".

A pesar de su caída de octubre, el bitcoin ha subido más de un 16% en lo que va de año.

Con información de: Reuters

