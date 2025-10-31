En EUA, 3 Estados Declaran Emergencia Alimentaria por Fin de Programa SNAP de Trump

Tres estados han declarado estado de emergencia ante el cierre del programa SNAP que provee de vales de comida a millones de estadounidenses de clases vulnerables. El cierre del gobierno de Estados Unidos llevaría al cierre de este programa el 1 de noviembre.

Dos jueces federales ordenaron al gobierno de Donald Trump mantener el programa alimentario.

mantener el programa alimentario. Se calcula que 10 millones de latinos perderían sus vales de comida por el cierre del programa SNAP, ante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Emergencia por cierre de programa SNAP de alimentos

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, declaró estado de emergencia en su estado. Con esta declaratoria ha podido liberar 65 millones de dólares de fondos que asignará a los afectados por el cierre del programa nacional de vales para alimentos.

42 millones de personas dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para su alimentación. No obstante, pese a su importancia, el gobierno de Donald Trump no consideró que la operación de este programa fuese imprescindible y se encuentra entre las instancias afectadas por el shutdown que ha afectado a la administración estadounidense.

Además de Nueva York, Oregon y Virginia también han lanzado declaratorias de emergencia para atender a la población afectada por el cierre de SNAP, programado para el 1 de noviembre. Por su parte, los estados de Nuevo México, Luisiana y Vermont han anunciado que destinarán fondos a bancos de alimentos. Sobre el cierre de SNAP, Kathy Hochul declaró en un comunicado:

El gobierno de Trump está recortando la ayuda alimentaria a tres millones de neoyorquinos, dejando a nuestro estado ante una crisis de salud pública sin precedentes y perjudicando a nuestros comerciantes, tiendas de barrio y agricultores.

Banco de alimentos en Texas; hay 3 estados en emergencia por cierre de SNAP. Foto: Reuters

Jueces ordenan a Trump continuar programa de alimentos SNAP

Ante el cierre del gobierno estadounidense, se han paralizado los fondos por 8 mil millones de dólares mensuales que requiere el programa de vales de alimentos. Veintiún gobernadores demócratas han enviado a Donald Trump una carta donde le piden continuar el programa. En la carta se lee:

Suspender los beneficios del programa SNAP pondrá a millones de estadounidenses en riesgo de inseguridad alimentaria y pobreza. SNAP es más que un programa de asistencia alimentaria, es un salvavidas.

Paralelamente, dos jueces federales han ordenado al gobierno de Trump que mantenga abierto el programa de alimentación que reparte vales entre poblaciones vulnerables.

Desde cortes en Massachusetts y Rhode Island, se rechazaron los alegatos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que provee de los fondos para el programa SNAP. La dependencia había señalado previamente que no recurrirá a fondos de emergencia para mantener activo el programa de alimentos.

Con información de Reuters y EFE