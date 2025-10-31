Mueren Dos Personas Durante Inundaciones por Fuerte Tormenta en Nueva York
Una fuerte tormenta dejó severas inundaciones en Nueva York, donde el agua ingresó a las estaciones del Metro y dejó flotando a varios vehículos
Este jueves dos personas murieron en sótanos inundados de la ciudad de Nueva York durante una tormenta que cerró además caminos y provocó retrasos en los aeropuertos, según indicaron las autoridades.
Brooklyn
La policía informó que después una llamada a los bomberos, sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa en Brooklyn, un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años.
En internet un video mostraba a los bomberos llevando a la víctima a través del agua que llegaba hasta la pantorrilla en la calle.
Manhattan
En Manhattan, fue encontrado muerto un hombre de 43 años, dentro de la sala de calderas inundada de un edificio de departamentos, según indicó la policía. Se investiga la causa de la muerte.
Lluvias récord
Algunos lugares de la ciudad registraron lluvias récord. Nueva York experimentó el jueves durante horas, lluvia de intensidad variable.
En redes sociales, fotos y videos mostraban el agua subiendo hasta las defensas de los autos y entrando en las estaciones de Metro.
El alcalde Eric Adams comentó a la estación de radio 1010 WINS, que el sistema de alcantarillado no está construido para soportar las cantidades de agua que cayeron.
Cuando ves la cantidad de agua que estaba cayendo, nuestros sistemas de alcantarillado simplemente no están construidos para manejar eso. Fue una lluvia constante, a lo largo de todo el tiempo
Algunas intersecciones con desagües obstruidos se inundaron lo suficiente como para que los autos flotaran.
En algunos vecindarios autos resultaron dañados por la caída de ramas.
Con información de AP
