Cancelan Vuelos en AICM por Mal Clima: Lista Operaciones Afectadas Este 30 y 31 de Octubre 2025
Cerca de 20 vuelos programados para hoy y mañana fueron cancelados debido a las condiciones climáticas adversas
La aerolínea Viva informó este jueves 30 de octubre de 2025 que, derivado de las condiciones climáticas adversas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se vio obligada a cancelar por cuestiones de seguridad una docena de vuelos programados para hoy y mañana hacia y desde la terminal capitalina.
De acuerdo con la aerolínea, este jueves se cancelaron en total 10 operaciones, todas hacia y desde destinos nacionales:
- Vuelo VB1092 del AICM a Huatulco
- Vuelo VB1104 del AICM a Mérida
- Vuelo VB1093 de Huatulco al AICM
- Vuelo VB1168 del AICM a Puerto Vallarta
- Vuelo VB1105 de Mérida al AICM
- Vuelo VB1398 del AICM a Guadalajara
- Vuelo VB1169 de Puerto Vallarta al AICM
- Vuelo VB1399 de Guadalajara al AICM
- Vuelo VB1250 del AICM a Tijuana
- Vuelo VB1248 del AICM a Tijuana
Mientras que para mañana viernes 31 de octubre del 2025, se cancelaron las siguientes operaciones hacia la terminal capitalina:
- Vuelo VB1251 de Tijuana al AICM
- Vuelo VB1249 de Tijuana al AICM
A través de la red social X, la compañía aérea informó que los vuelos cancelados serán reprogramados conforme a su política de reposiciones de viajes.
¿Por qué cancelaron vuelos en el AICM?
La madrugada de este viernes, la presencia de un banco de niebla en el AICM afectó algunos de los vuelos, no solo de Viva, sino de Volaris y Aeroméxico.
Fue pasadas las 8:00 horas que se normalizaron las operaciones de despegue y aterrizaje tras el desvanecimiento de la niebla en la zona del aeropuerto.
Otros de los vuelos cancelados este viernes fueron los siguientes:
- Vuelo AM1570 del AICM a Manzanillo
- Vuelo AM2524 del AICM a Minatitlán
- Vuelo AM1416 del AICM a Tampico
- Vuelo AM944 del AICM a Monterrey
- Vuelo AM857 de Veracruz al AICM
- Vuelo AM141 de Chihuahua al AICM
- Vuelo AM105 de Torreón al AICM
