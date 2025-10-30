Termómetro Desciende hasta 4 Grados en CDMX: Activan Alerta por Fríos Intensos en 5 Alcaldías
Autoridades capitalinas recomiendan a la población usar al menos tres capas de ropa y utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas desde la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025 en algunas demarcaciones de la capital.
De acuerdo con la dependencia capitalina, se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del viernes, principalmente en zonas altas.
¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por frío intenso?
Con corte a las 13:35 horas de este jueves, la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas se mantenía activa en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿Qué hacer ante activación de alerta por frío?
Se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano, y si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Así como:
- Resguardar a mascotas del frío; no dejarlas a la intemperie.
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 31/10/2025 en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @cuajimalpa_gob y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/AlRMt4ffRI— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 30, 2025
