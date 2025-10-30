¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio por Labores de Rescate
|
N+
-
El Metro CDMX informó de un incidente en la Línea 2, por lo cual se suspendió el servicio
COMPARTE:
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó hoy 30 de octubre de 2025 que se suspendió el servicio en la Línea 2 durante la tarde y dio detalles de qué pasó.
De acuerdo con información oficial, a las 13:23 horas se informó de la suspensión del servicio por "maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".
En redes sociales, usuarios confirmaron la suspensión del servicio y señalaban que el incidente se registró en la estación Panteones; sin embargo, el Metro CDMX aún no daba más detalles al respecto.
Información en desarrollo