¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio por Labores de Rescate

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó hoy 30 de octubre de 2025 que se suspendió el servicio en la Línea 2 durante la tarde y dio detalles de qué pasó.

De acuerdo con información oficial, a las 13:23 horas se informó de la suspensión del servicio por "maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".

En redes sociales, usuarios confirmaron la suspensión del servicio y señalaban que el incidente se registró en la estación Panteones; sin embargo, el Metro CDMX aún no daba más detalles al respecto.

Información en desarrollo