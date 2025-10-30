Cae Leonardo Arturo ’N’, Exdirector de Policía en Tabasco, Ligado con el CJNG y Hernán Bermúdez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 30 de octubre de 2025 sobre la detención de Leonardo Arturo 'N', exdirector de la Policía en Tabasco, a quien se le señala por presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien tuvo vínculos con Hernán Bermúdez Requena, a quien se le relaciona con La Barredora.

Leonardo Arturo 'N' fue detenido el pasado miércoles 29 de octubre en Chiapas, de acuerdo con García Harfuch.

El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en…

Video: Fiscal Afirma Que Hay Vínculos Claros de Delincuencia Organizada en el caso de Hernán "N"

¿Quién es Leonardo Arturo 'N', colaborador de Hernán Bermúdez?

La SSPC reveló detalles sobre la detención de Leonardo Arturo 'N' y cuál es su posible papel como parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión.

Leonardo Arturo Leyva Ávalos tiene 55 años de edad.

Se le conoce como El Carnal.

Se le considera líder regional en Tabasco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Está vinculado con un grupo delictivo dedicado a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

El 05 de febrero de 2021 fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco.

Fue uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena.

Leonardo Arturo fue detenido en Chiapas, en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas.

Al exdirector de la Policía de Tabasco lo detuvieron luego de recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde le marcaron el alto.

Apenas el pasado 28 de octubre se dio a conocer un operativo con la participación de fuerzas federales en Tabasco, para desarticular una red dedicada a la extorsión.

