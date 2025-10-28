Inicio Nacional Seguridad Combate a la Extorsión en México: Detienen a Célula Dedicada al Cobro de Piso en Tabasco

Combate a la Extorsión en México: Detienen a Célula Dedicada al Cobro de Piso en Tabasco

Las cuatro personas detenidas pertenecen a una célula delictiva que opera en Tabasco

Extorsionadores detenidos custodiados por elementos del Gabinete de Seguridad

Los presuntos extorsionadores detenidos también portaban droga. Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 28 de octubre de 2025, que en un operativo conjunto fueron detenidos cuatro sujetos, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión y al cobro de piso, en Tabasco.

Presuntos extorsionadores portaban armas y doga. 

Durante el operativo de reconocimiento, seguridad y vigilancia, realizado en el municipio de Centro, en Tabasco, las autoridades federales y locales aseguraron diversas dosis de droga a las cuatro personas detenidas y relacionadas con actividades de cobro de piso y extorsión en la región, detalló el Gabinete de Seguridad, en un comunicado.

A las cuatro personas arrestadas, las autoridades les aseguraron el siguiente material:

  • 4 armas largas
  • 4 cargadores
  • 40 cartuchos útiles
  • 2 bombas molotov
  • 200 dosis de marihuana
  • 50 dosis de cristal
  • 4 chalecos tácticos

Las dosis de droga aseguradas, junto con las armas largas, las bombas molotov, los cartuchos útiles y los chalecos tácticos, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará la situación legal de los detenidos.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

La acción fue un operativo conjunto, como parte de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión y fortalecer la seguridad, en Tabasco.

Las autoridades que participaron en el operativo de detención de cuatro personas relacionadas con el cobro de piso y extorsión, en Tabasco, fueron las siguientes:

  • Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)
  • Secretaría de Marina (Semar)
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
  • Fiscalía General de la República (FGR)
  • Guardia Nacional (GN)
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco
  • Fiscalía General del Estado de Tabasco

Con información de N+.

Inseguridad en México
