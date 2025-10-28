Combate a la Extorsión en México: Detienen a Célula Dedicada al Cobro de Piso en Tabasco

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 28 de octubre de 2025, que en un operativo conjunto fueron detenidos cuatro sujetos, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión y al cobro de piso, en Tabasco.

Presuntos extorsionadores portaban armas y doga.

Durante el operativo de reconocimiento, seguridad y vigilancia, realizado en el municipio de Centro, en Tabasco, las autoridades federales y locales aseguraron diversas dosis de droga a las cuatro personas detenidas y relacionadas con actividades de cobro de piso y extorsión en la región, detalló el Gabinete de Seguridad, en un comunicado.

A las cuatro personas arrestadas, las autoridades les aseguraron el siguiente material:

4 armas largas

4 cargadores

40 cartuchos útiles

2 bombas molotov

200 dosis de marihuana

50 dosis de cristal

4 chalecos tácticos

Las dosis de droga aseguradas, junto con las armas largas, las bombas molotov, los cartuchos útiles y los chalecos tácticos, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará la situación legal de los detenidos.

Noticia relacionada: Hay Bloqueos Hoy por Paro Nacional de Agricultores: Zonas Afectadas por Protestas de la UNTA

Estrategia Nacional contra la Extorsión

La acción fue un operativo conjunto, como parte de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión y fortalecer la seguridad, en Tabasco.

Las autoridades que participaron en el operativo de detención de cuatro personas relacionadas con el cobro de piso y extorsión, en Tabasco, fueron las siguientes:

Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco

Fiscalía General del Estado de Tabasco

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT