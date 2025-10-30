¿De Qué Acusan a Jaime Toral, que Hacía Videos con Doña Lety? Fiscalía Ofrece Recompensa por Él

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofreció una recompensa de miles de pesos por Jaime Toral, el creador de contenido que fue acusado por Doña Lety de presunta privación de la libertad.

En redes sociales, la dependencia veracruzana publicó una fotografía del sujeto y anunció la recompensa de 350 mil pesos para quien proporcione información que lleve a su captura.

“La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral”, indicó en Facebook.

¿De qué se le acusa a Jaime Toral?

Las autoridades estatales precisaron que el sujeto es buscado por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas.

A inicios de septiembre 2025, una mujer conocida como Doña Lety, famosa en la red social TikTok, presuntamente escapó de un inmueble donde dijo que estuvo secuestrada durante un año.

Ella logró pedir ayuda a los vecinos y gracias a ello fue resguardada por las fuerzas de seguridad estatales, que iniciaron una investigación de los hechos.

Ese mismo mes, la Fiscalía Regional de Justicia zona norte en Tantoyuca, Veracruz, cateó el inmueble en obra negra, supuestamente domicilio de Jaime, donde habría estado secuestrada Doña Lety.

¿Quién es Doña Lety?

Doña Lety saltó a la fama como creadora de contenido en 2021, cuando Jaime Toral comenzó a publicar la difícil situación que atravesaba la veracruzana.

Gracias a su particular forma de responder a las preguntas que le hacían, la señora Leticia se ganó el cariño de los usuarios, e incluso llegó a recibir donativos.

La mujer no solo reaccionaba con quejas a lo que le pasaba, sino que también daba consejos de amor y brindaba frases de todo tipo.

Sus comentarios se hacían virales y tenían muchas reacciones de los usuarios en redes sociales.

Con información de N+.

