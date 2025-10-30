¡Toma precauciones! México sufre el embate del frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa, por lo que hoy 30 de octubre de 2025 seguirán las bajas temperaturas e incluso heladas en varios estados del país.

Por ello, aquí te informamos dónde se prevén temperaturas de hasta cinco grados bajo cero y desde cuándo dejará de afectar el sistema frontal a la República Mexicana.

Video: Clima Hoy en México del 30 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: Frío y Niebla en el País

Impacto del frente frío 11 y la masa de aire polar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves, el frente frío se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, por lo que generará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Otros de sus efectos a lo largo del día serán los siguientes:

La masa de aire polar asociada mantendrá ambiente frío sobre el norte, centro y oriente del país.

Habrá heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas , y de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

de 80 a 90 km/h en y , y de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se registrará oleaje de 3 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Video relacionado: Sigue el Frío en CDMX: Emiten Alerta por Bajas Temperaturas y Fuertes Vientos en estas Alcaldías.

Imagen de satélite del frente frío 11 y su masa de aire polar. Foto: SMN

¿Dónde habrá temperaturas bajo cero grados?

Según el reporte de hoy del SMN, al menos 20 estados presentarán bajas temperaturas por la noche y madrugada de mañana viernes debido al sistema frontal y su masa de aire polar:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

Video: Frente Frío 11 Causa Estragos en Veracruz: Vientos Derriban Árboles y Obligan a Cerrar la Navegación

¿Cuándo dejará de afectar el frente frío 11?

De acuerdo con los pronósticos, al final de este día, el frente frío 11 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar a la República Mexicana.

Sin embargo, el SMN advirtió que durante el viernes y sábado, el nuevo frente frío número 12 se extenderá muy próximo a la frontera norte y noreste de México e interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento en dichas regiones.

El domingo dicho frente se extenderá sobre el norte del golfo de México, continuará interaccionando con la vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos en el noreste y oriente del país, además de viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Video | Frente Frío 11: Cae Enorme Árbol en Ciudad Madero, Tamaulipas

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb