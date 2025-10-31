¿Qué Es SNAP? Este Es el Programa Alimentario que la Administración de Trump Debe Mantener

Dos jueces federales emitieron dictámenes casi simultáneos el viernes ordenando a la administración del presidente Donald Trump continuar financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno federal.

SNAP, conocido como cupones o estampillas de comida, es el programa de ayuda alimentaria más grande de Estados Unidos. Brinda asistencia a familias de bajos ingresos para adquirir alimentos nutritivos básicos. Los beneficios se depositan mensualmente en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), que funciona como una tarjeta de débito. En Texas se conoce como tarjeta Lone Star.

El programa permite comprar alimentos y semillas para cultivar huertos, pero prohíbe la adquisición de tabaco, bebidas alcohólicas, artículos no comestibles y el pago de deudas. A partir del 1 de abril de 2026, también se prohibirá comprar dulces como chocolates, chicles y gomitas, así como bebidas azucaradas con cinco gramos o más de azúcar añadido o cualquier cantidad de edulcorante artificial.

Para calificar, las personas deben cumplir límites de ingresos que varían según el tamaño del hogar. Una persona puede ganar hasta 2,152 dólares mensuales, mientras que una familia de cuatro personas hasta 4,421 dólares. Los estados también consideran otros factores como el dinero en cuentas bancarias.

Los beneficios mensuales dependen del tamaño del hogar, ingresos y gastos. Una persona puede recibir hasta 298 dólares, una familia de cuatro hasta 994 dólares, y una familia de ocho hasta 1,789 dólares.

La mayoría de adultos entre 18 y 54 años sin hijos solo pueden recibir beneficios por tres meses en un período de tres años, a menos que trabajen al menos 20 horas semanales o participen en programas de empleo o capacitación. Las personas con discapacidad o embarazadas están exentas. En general, quienes tienen entre 16 y 59 años deben buscar empleo o estar en un programa de trabajo aprobado, y no pueden renunciar a un trabajo sin razón válida.

Los hogares donde todos los miembros son adultos mayores (60 años o más) o personas con discapacidades pueden participar en el Proyecto de Solicitud Simplificada de Texas (TSAP), que proporciona beneficios durante tres años en lugar de seis meses. Los interesados deben comunicarse con su oficina local de SNAP, y algunos estados permiten solicitudes en línea. Los beneficiarios también pueden usar SNAP para comprar alimentos en línea.

Mientras el fallo judicial ordena continuar el financiamiento durante el cierre del gobierno, un documento oficial de Texas del 31 de octubre de 2025 indicaba que los beneficios de noviembre no se expedirían debido al cierre federal.

Historias recomendadas:

CT