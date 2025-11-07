¿Qué Pasó en Circuito Exterior Mexiquense Hoy? Pintura Queda Regada por Accidente de Tráiler

Un aparatoso accidente de tráiler ocurrió hoy, 7 de noviembre de 2025, en el Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, Estado de México; aquí te mostramos cómo quedó la incorporación al Anillo Periférico Río de los Remedios, por el derrame de miles de litros de pintura que transportaba la unidad.

¿Qué pasó en el Circuito Exterior Mexiquense hoy?

Un tráiler con varias toneladas de pintura volcó en el Circuito Exterior Mexiquense, en la incorporación al Anillo Periférico Río de los Remedios, por presunto exceso de velocidad.

Varias cubetas de pintura quedaron regadas por la volcadura del tráiler. Foto. N+

De acuerdo con los primeros reportes, por la volcadura de la pesada unidad se rompió el contenedor y cientos de cubetas de pintura quedaron regadas en los carriles de la incorporación al Anillo Periférico Río de los Remedios.

El Circuito Exterior Mexiquense detalló que el accidente del tráiler se registró a la altura del kilómetro 48+800, hasta donde acudieron los servicios de emergencia.

La autopista alertó a los conductores para conducir con precaución y respetar los señalamientos, pues uno de los carriles fue cerrado por las labores de limpia.

Video: Vuelca Tráiler que Transportaba Pintura en CEM en Ecatepec, Edomex

Caos para incorporarse a Circuito Exterior Mexiquense

El accidente del tráiler y las labores de limpia provocaron caos vehicular en la incorporación del Circuito Exterior Mexiquense hacia Periférico Río de los Remedios, afectando a los vehículos que se dirigen hacia Ecatepec, con una larga fila de autos varados.

Video: Accidente en el CEM Hoy; Así se Ve Desde el Aire la Afectación en Ecatepec

Mapa del accidente en Circuito Exterior Mexiquense

