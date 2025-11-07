¿Qué Pasó en Circuito Exterior Mexiquense Hoy? Pintura Queda Regada por Accidente de Tráiler
Miles de litros de pintura pintaron de blanco el Circuito Exterior Mexiquense; aquí los detalles sobre el accidente de hoy
Un aparatoso accidente de tráiler ocurrió hoy, 7 de noviembre de 2025, en el Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, Estado de México; aquí te mostramos cómo quedó la incorporación al Anillo Periférico Río de los Remedios, por el derrame de miles de litros de pintura que transportaba la unidad.
¿Qué pasó en el Circuito Exterior Mexiquense hoy?
Un tráiler con varias toneladas de pintura volcó en el Circuito Exterior Mexiquense, en la incorporación al Anillo Periférico Río de los Remedios, por presunto exceso de velocidad.
De acuerdo con los primeros reportes, por la volcadura de la pesada unidad se rompió el contenedor y cientos de cubetas de pintura quedaron regadas en los carriles de la incorporación al Anillo Periférico Río de los Remedios.
El Circuito Exterior Mexiquense detalló que el accidente del tráiler se registró a la altura del kilómetro 48+800, hasta donde acudieron los servicios de emergencia.
La autopista alertó a los conductores para conducir con precaución y respetar los señalamientos, pues uno de los carriles fue cerrado por las labores de limpia.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la Autopista México-Cuernavaca? Muere Familia en Fatal Accidente
Caos para incorporarse a Circuito Exterior Mexiquense
El accidente del tráiler y las labores de limpia provocaron caos vehicular en la incorporación del Circuito Exterior Mexiquense hacia Periférico Río de los Remedios, afectando a los vehículos que se dirigen hacia Ecatepec, con una larga fila de autos varados.
Mapa del accidente en Circuito Exterior Mexiquense
